Курс на восстановление репутации. Елена Аникина возглавила Федерацию бобслея России

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России, ее кандидатуру поддержало большинство делегатов внеочередной конференции, которая прошла в среду в Сочи. На посту главы федерации она сменила Александра Зубкова, при котором бобслей и скелетон России в последнее время сопровождали скандалы.
Выборы президента Федерации бобслея России прошли в ледовом дворце "Большой". На пост главы организации, помимо Аникиной, претендовали Андрей Пимашков и Олег Соколов. Пимашков является бизнесменом из Красноярска, а Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования.
Сейчас он тоже не дошел до процедуры голосования, от претензий на пост Соколов отказался уже во время конференции - свою кандидатуру он снял в пользу Пимашкова. "Я выдвинул свою кандидатуру для подстраховки, на тот случай, если бы его [Пимашкова] не зарегистрировали для участия в выборах", - пояснил он.
Поддержка Соколова не помогла Пимашкову одержать победу - его поддержало восемь делегатов, Аникину - 25.
Пимашков и Соколов при этом вошли в президиум организации, состав которого также был выбран на конференции. Всего в него вошли 13 человек: Аникина, Петрос Гаспарян, Альберт Демченко, Сергей Журкин, Александр Зайцев, Евгения Зайцева, Павел Колоедов, Сергей Орлов, Игорь Попов, Андрей Пимашков, Максим Тестов, Владимир Тимагин и Олег Соколов. Из их числа на следующей конференции будут избраны два вице-президента.
Преемница Зубкова
Аникиной 57 лет. В ее послужном списке - работа исполнительным директором Союза биатлонистов России, советником президента Олимпийского комитета России, в котором она также занимала должность руководителя дирекции по международному сотрудничеству.
К конференции она подошла в статусе врио главы Федерации бобслея России. Временно организацию она возглавила 22 января, сменив Зубкова. Бывший бобслеист и знаменосец сборной России на Играх в Сочи оставил должность в связи с двухлетней дисквалификацией, которую на него наложила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). IBSF приняла во внимание вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении апелляции Зубкова на решение признать его виновным в допинговом нарушении на Играх в Сочи.
Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) были удовлетворены лишь частично. С него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его результаты на Играх-2014 были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей.
Впервые Федерацию бобслея России Зубков возглавил в июне 2016 года. В июле 2018-го он был переизбран на новый срок, однако уже в январе был вынужден оставить должность - IBSF пригрозила отлучением российских спортсменов от соревнований за несоблюдение Зубковым условий дисквалификации, которые запрещали ему занимать официальный пост в национальной федерации.
Срок его дисквалификации истечет 18 декабря 2020 года. После он вновь сможет занимать официальные посты в спортивных организациях. Срок полномочий Аникиной истечет после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и она не исключила, что Зубков после окончания дисквалификации может занять один из постов в федерации.
Восстановление репутации бобслея РФ
Во время конференции Аникина представила объемную программу развития бобслея и скелетона в России, которая направлена на улучшение результатов сборной команды, развитие видов спорта в регионах и плодотворное сотрудничество с международной федерацией. Аникина также намерена переименовать Федерацию бобслея России, чтобы в ее названии появилось упоминание скелетона. Также она занялась разработкой нового бренда и слогана федерации.
Параллельно она намерена заниматься вопросом возвращения в Россию международных соревнований. Так, в ее планах - провести этап Кубка мира по бобслею и скелетону уже в сезоне-2020/21. Последний раз Россия принимала его четыре года назад. Тогда соревнования проходили на олимпийской трассе в Сочи.
В Сочи в 2017 году должен был пройти и чемпионата мира по бобслею и скелетону, однако на фоне допингового скандала в российском спорте он был перенесен в Германию. Возвращение чемпионата мира - тоже одна из задач Аникиной.
Как и восстановление репутации российского бобслея и скелетона в целом. Последний год работа Зубкова во главе федерации сопровождалась постоянными скандалами. Спортсмены жаловались на непрозрачную систему отбора в национальную сборную, на отстранение от соревнований за критические высказывания в социальных сетях в адрес руководства федерации.
Не сложились отношения у Зубкова с ОКР и Министерством спорта РФ. С первым ему даже пришлось судиться из-за решения Мосгорсуда сохранить ему титул олимпийского чемпиона на территории РФ. ОКР призывал Зубкова соблюдать международные правила: отдать олимпийские медали и покинуть пост главы федерации, с чем он был не согласен. Ситуация зашла до того, что у федерации не осталось ни одного спонсора, поиск которых теперь - еще одна из задач Аникиной.
"Рассчитываю на то, что наше взаимодействие между ОКР и федерацией будет конструктивным, - сказал после выборов президент ОКР Станислав Поздняков. - Елена Аникина много лет трудилась в Олимпийском комитете России, очень хорошо знакома с международным олимпийским движением в целом, это важный фактор для решения актуальных вопросов и вызовов. Желаю Елене Романовне удачной и плодотворной работы в новой должности".