Курс на восстановление репутации. Елена Аникина возглавила Федерацию бобслея России

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России, ее кандидатуру поддержало большинство делегатов внеочередной конференции, которая прошла в среду в Сочи. На посту главы федерации она сменила Александра Зубкова, при котором бобслей и скелетон России в последнее время сопровождали скандалы. Выборы президента Федерации бобслея России прошли в ледовом дворце "Большой". На пост главы организации, помимо Аникиной, претендовали Андрей Пимашков и Олег Соколов. Пимашков является бизнесменом из Красноярска, а Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования. Сейчас он тоже не дошел до процедуры голосования, от претензий на пост Соколов отказался уже во время конференции - свою кандидатуру он снял в пользу Пимашкова. "Я выдвинул свою кандидатуру для подстраховки, на тот случай, если бы его [Пимашкова] не зарегистрировали для участия в выборах", - пояснил он.

Поддержка Соколова не помогла Пимашкову одержать победу - его поддержало восемь делегатов, Аникину - 25. Пимашков и Соколов при этом вошли в президиум организации, состав которого также был выбран на конференции. Всего в него вошли 13 человек: Аникина, Петрос Гаспарян, Альберт Демченко, Сергей Журкин, Александр Зайцев, Евгения Зайцева, Павел Колоедов, Сергей Орлов, Игорь Попов, Андрей Пимашков, Максим Тестов, Владимир Тимагин и Олег Соколов. Из их числа на следующей конференции будут избраны два вице-президента. Преемница Зубкова Аникиной 57 лет. В ее послужном списке - работа исполнительным директором Союза биатлонистов России, советником президента Олимпийского комитета России, в котором она также занимала должность руководителя дирекции по международному сотрудничеству. К конференции она подошла в статусе врио главы Федерации бобслея России. Временно организацию она возглавила 22 января, сменив Зубкова. Бывший бобслеист и знаменосец сборной России на Играх в Сочи оставил должность в связи с двухлетней дисквалификацией, которую на него наложила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). IBSF приняла во внимание вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении апелляции Зубкова на решение признать его виновным в допинговом нарушении на Играх в Сочи. Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) были удовлетворены лишь частично. С него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его результаты на Играх-2014 были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей. Впервые Федерацию бобслея России Зубков возглавил в июне 2016 года. В июле 2018-го он был переизбран на новый срок, однако уже в январе был вынужден оставить должность - IBSF пригрозила отлучением российских спортсменов от соревнований за несоблюдение Зубковым условий дисквалификации, которые запрещали ему занимать официальный пост в национальной федерации. Срок его дисквалификации истечет 18 декабря 2020 года. После он вновь сможет занимать официальные посты в спортивных организациях. Срок полномочий Аникиной истечет после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и она не исключила, что Зубков после окончания дисквалификации может занять один из постов в федерации. Восстановление репутации бобслея РФ Во время конференции Аникина представила объемную программу развития бобслея и скелетона в России, которая направлена на улучшение результатов сборной команды, развитие видов спорта в регионах и плодотворное сотрудничество с международной федерацией. Аникина также намерена переименовать Федерацию бобслея России, чтобы в ее названии появилось упоминание скелетона. Также она занялась разработкой нового бренда и слогана федерации.