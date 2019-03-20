РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых футболистов

ТАСС, 20 марта. Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед бывшим главным тренером клуба Андреем Тихоновым, который ранее обратился в РФС в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта. РФС также обязал самарский клуб выплатить компенсацию Тихонову.

Тихонов возглавил "Крылья Советов" летом 2017 года. Под его руководством самарская команда вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ), в мае 2018 года клуб продлил контракт с Тихоновым, однако в связи с неудовлетворительными результатами в октябре его сменил Миодраг Божович. В бытность игроком Тихонов выступал за "Крылья Советов" (2000-2004, 2008).

В текущем сезоне "Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 19 матчах.