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Боец Диллашоу провалил допинг-тест и отказался от титула чемпиона UFC в легчайшем весе

По словам спортсмена, он добровольно отказался от чемпионского титула в знак уважения к другим бойцам

ТАСС, 20 марта. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Ти Джей Диллашоу заявил, что его последний допинг-тест дал положительный результат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram бойца.

"Хотел первым донести до своих поклонников, что Американское антидопинговое агентство (USADA) и Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк сообщили мне, что в моей допинг-пробе после боя против Генри Сехудо были обнаружены следы запрещенного препарата", - написал Диллашоу.

"Словами не могу передать, как сильно я огорчен. Будьте уверены, что я и моя команда сейчас работают над тем, чтобы понять, что произошло, как можно разрешить данную ситуацию", - отметил Диллашоу.

33-летний боец также добавил, что добровольно отказался от чемпионского титула в знак уважения к другим бойцам.

Диллашоу являлся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В активе американца 16 побед (8 нокаутом) и четыре поражения.

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