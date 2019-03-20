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Хоккеист "Барыса" Орехов госпитализирован после травмы в матче с "Авангардом"

Защитник получил травму после столкновения с форвардом омского клуба Виктором Стольбергом

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Защитник "Барыса" Валерий Орехов был отправлен в больницу во время второго периода четвертого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во втором периоде матча после толчка на борт нападающим "Авангарда" Виктором Стольбергом Орехов упал на лед и не смог встать. Защитник гостей покинул площадку только на носилках в сопровождении врачей. Хоккеист хозяев получил пятиминутный штраф и удаление до конца игры за неспортивное поведение и оскорбление арбитров.

Идет второй период встречи, счет равный - 1:1.

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