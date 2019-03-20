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Футбол в России

СМИ: футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть команду

Форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии

ТАСС, 20 марта. Уругвайский нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес намерен покинуть команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttomercatoweb.

По данным источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Эрнандес перешел в ЦСКА 1 августа 2018 года и подписал контракт до конца сезона с возможностью продления еще на два года. В текущем сезоне уругваец провел в составе ЦСКА 10 матчей, в которых забил два мяча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает второе место, набрав 36 очков после 20 игр. Первое место занимает "Зенит", в активе которого 41 очко. Третьим идет "Краснодар" (35 очков).

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