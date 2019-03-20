СМИ: футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть команду

ТАСС, 20 марта. Уругвайский нападающий российского футбольного клуба ЦСКА Абель Эрнандес намерен покинуть команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttomercatoweb.

По данным источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Эрнандес перешел в ЦСКА 1 августа 2018 года и подписал контракт до конца сезона с возможностью продления еще на два года. В текущем сезоне уругваец провел в составе ЦСКА 10 матчей, в которых забил два мяча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА занимает второе место, набрав 36 очков после 20 игр. Первое место занимает "Зенит", в активе которого 41 очко. Третьим идет "Краснодар" (35 очков).