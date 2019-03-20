"Химки" уступили турецкой "Дарюшшафаке" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 марта. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" проиграл турецкой "Дарюшшафаке" со счетом 85:91 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 31 очко.

"Химки" потерпели пятое поражение подряд в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав девять побед при 18 поражениях. "Дарюшшафака" занимает 16-е место, в активе турецкого клуба четыре победы при 23 поражениях. Турецкий клуб прервал шестиматчевую серию без побед.

Ранее "Химки" уже потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги. В регулярном чемпионате осталось провести три тура, подмосковный клуб уже не сможет подняться на восьмую позицию, дающую право сыграть в плей-офф.

Следующую встречу "Химки" проведут дома против израильского "Маккаби" 22 марта .