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Бывший футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры

Бразилец выступал за армейский клуб с 2005 по 2008 год

ТАСС, 20 марта. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА бразилец Дуду принял решение завершить спортивную карьеру в возрасте 35 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter футболиста.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Футболист принял участие в 107 играх, в которых забил десять мячей. В составе московского клуба он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал серебро и бронзу первенства страны. Он также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России.

За сборную Бразилии Дуду провел 12 матчей и забил 1 гол.

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