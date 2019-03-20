Российские керлингистки обыграли немок в матче чемпионата мира

ТАСС, 21 марта. Сборная России одержала победу над командой Германии в девятом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 7:4. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России занимает промежуточное первое место, в активе российской команды семь побед и два поражения. Сборные Китая, Швеции и Южной Кореи имеют по шесть побед. Далее идут команды Швейцарии, Канады, Японии, Шотландии, США, Германии, Дании, Латвии и Финляндии.

Следующий матч россиянки проведут в четверг против команды Канады. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Лучшим результатом россиянок является серебро в 2017 году, еще четыре раза команда из России становилась бронзовым призером.