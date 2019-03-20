Отборочный турнир ЧЕ-2020 по футболу стартует в четверг

ТАСС, 21 марта. Десятью играми в четверг стартует отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Матчи отбора пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

В квалификационном раунде чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые были разделены на 10 групп: пять групп с пятью командами и пять - с шестью. Напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании победителям групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за путевку в стыковых матчах.

Сборная России попала в группу I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Основными соперниками подопечных Станислава Черчесова за прямую путевку на Евро-2020 будут бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира и занимающие первое место в рейтинге Международной федерации футбола бельгийцы, а также шотландцы.

Возвращение Роналду и перезагрузка немцев

В группе А фаворитом является занявшая четвертое место на чемпионате мира сборная Англии. На второе место будут претендовать команды Болгарии и Чехии, с последней англичане в пятницу проводят свой первый матч. В этой же группе сыграют команды Косова и Черногории.

Действующий чемпион Европы - команда Португалии - попала в группу В. Первый матч сборная проведет также в пятницу, их соперником станет команда Украины. В состав португальцев вернулся форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не играл за национальную команду в Лиге наций. Конкуренцию чемпионам Европы в группе В также составят сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.

Сборная Германии, провалившая чемпионат мира и выбывшая из элиты Лиги наций, сыграет в группе С. Главный тренер немцев Йоахим Лёв перед стартом отборочного турнира принял решение отказаться от услуг чемпионов мира 2014 года Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга, омолодив состав. В этой же группе сыграют и голландцы, которые вышли в финальную часть Лиги наций благодаря тому, что вырвали у немцев ничью в ноябрьской игре. Также в группе С сыграют команды Белоруссии, Эстонии и Северной Ирландии.

Финальный турнир пройдет в 12 городах

Фаворитами группы D являются команды Дании и Швейцарии, участники чемпионата мира сыграют между собой уже 26 марта в Базеле. В этой же группе выступают сборные Грузии, Гибралтара и Ирландии. В группе Е финалист мирового первенства в России команда Хорватии, ведомая обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем, сыграет с командами Азербайджана, Венгрии, Словакии и Уэльса. Первые два матча в марте хорваты проведут с азербайджанцами дома и венграми на выезде.

В группе F выступят сразу два соперника сборной России по прошлогодним турнирам - чемпионату мира и Лиги наций. Испанцы, которые были обыграны командой Станислава Черчесова в "Лужниках" в 1/8 финала ЧМ-2018, 23 марта сыграют с норвежцами, а обыгравшие россиян в ноябре в Лиге наций шведы в этот же день сыграют с румынами. В этой группе также выступают сборные Фарерских островов и Мальты.

Неудачник турнира в России - команда Польши - сыграет в группе G с командами Австрии, Македонии, Израиля, Латвии и Словении. У поляков в хорошей форме находятся форварды Аркадиуш Милик и Кшиштоф Пентек. Последнему в этом сезоне помог переход в "Милан" из "Дженоа". За миланцев в восьми матчах Пентек забил шесть мячей, всего в чемпионате Италии в этом сезоне он забил 19 голов.

Чемпионы мира французы в группе Н сыграют с командами Албании, Андорры, Исландии, Молдавии и Турции. Первый матч подопечные Дидье Дешама проведут в Кишиневе против молдаван. В группе J сборная Италии под руководством бывшего главного тренера "Зенита" Роберто Манчини сыграет с командами Армении, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна.

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, впервые с 1976 года ни одна из команд-хозяев не имеет привилегий при отборе в финальный раунд. В число городов, принимающих турнир, вошли Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала.