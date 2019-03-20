ВК "Белогорье" проиграл "Монце" в первом матче финала Кубка вызова

ТАСС, 21 марта. Российский волейбольный клуб "Белогорье" уступил итальянской "Монце" со счетом 2-3 в первом матче финала Кубка вызова. Встреча прошла в Италии.

На пути к финалу российский клуб выбил из борьбы венгерский "Пензудьор", "Омонию" из Кипра, португальскую "Бенфику" и французский "Пуатье". "Монца" по ходу плей-офф была сильнее эстонского "Пярну", сербской "Црвены Звезды", словенского "Камника" и португальского "Спортинга".

Ответный матч пройдет в Белгороде 27 марта.

Кубок вызова - третий по значимости еврокубковый турнир. "Белогорье" является победителем Лиги чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубка ЕКВ (2009, 2018).