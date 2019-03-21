Трансляция матча НХЛ впервые пройдет на языке аборигенов Канады и США

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые будут комментировать на языке кри, на котором говорят представители коренных народов Северной Америки. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Матч между "Каролиной" и "Монреалем", который состоится в ночь на понедельник, в том числе покажет канадский телеканал APTN (Aboriginal Peoples Television Network) при поддержке канадского спортивного телеканала Sportsnet.

"Это важное событие для многих, в том числе и для меня", - сказал спортивный комментатор Кларенс Айрон, который вместе со своим коллегой Эрлом Вудом и бывшим игроком "Монреаля" Джоном Шаботом будут комментировать эту игру.

На языке кри говорят представители так называемой алгонкинской группы коренных народов Канады и США. В повседневной жизни его используют в настоящее время около 117 тыс. человек, по большей части в Канаде.