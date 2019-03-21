Сборные Китая и Хорватии примут участие в предсезонном турнире НБА

ТАСС, 21 марта. Сборные Китая и Хорватии сыграют в предсезонном турнире, в котором принимают участие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sportando.

Соревнования пройдут в Лас-Вегасе с 5 по 15 июля. В турнире 32 команды сыграют по четыре игры на предварительном этапе, после чего восемь лучших команд пройдут в финальную часть и определят победителя соревнований. Остальные команды сыграют еще по одной игре.

Сборная Китая в 2007 году уже принимала участие в летнем турнире НБА, хорватская команда дебютирует на соревнованиях.