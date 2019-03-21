Две шайбы Кучерова помогли "Тампе" победить "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 21 марта. "Вашингтон" проиграл "Тампе" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Никита Кучеров (22-я и 36-я минуты), Стивен Стэмкос (23), Энтони Сирелли (27) и Виктор Хедман (64). У проигравших отличились Ларс Эллер (8), Карл Хагелин (31), Ти Джей Оши (34) и Евгений Кузнецов (60).

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона, на его счету 119 очков (37 шайб + 82 передачи). Кузнецов набрал 65 (20+45) очков, заброшенная шайба стала 100-й для не в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей, капитан столичного клуба по- прежнему занимает первое место в списке снайперов сезона с 48 шайбами. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов остался без набранных баллов за результативность.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 54 броска (рекорд "Тампы") из 58 и одержал 36-ю победу в сезоне, являясь лидером лиги по этому показателю. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

"Тампа", ранее гарантировавшая себе участие в плей-офф и первое место в регулярном чемпионате, имеет в активе 118 очков в 74 играх. "Вашингтон" идет третьим на Востоке с 94 очками в 74 встречах. В следующем матче "Тампа" 22 марта сыграет в гостях с "Каролиной", "Вашингтон" днем позже дома примет "Миннесоту".

В другом матче дня "Торонто" в гостях победил "Баффало" со счетом 4:2.