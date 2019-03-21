Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.

В четверг фигуристы на чемпионате мира в японской Сайтаме получили за прокат произвольной программы 147,26 балла, по сумме двух программ их результат составил 228,47 балла. В среду спортсмены также обновили мировой рекорд в короткой программе - 81,21 балла.

Предыдущее достижения принадлежало французской паре Ванесса Джеймс / Морган Сипре - 225,66 балла.