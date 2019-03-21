Здесь разыгралась трагедия. Сборная России начнет отбор на ЧЕ-2020 на знаменитом "Эйзеле"

Решение о строительстве стадиона, где предстоит сыграть россиянам, было принято в 1927 году. По задумке бургомистра Макса Адольфа, спорткомплекс должен был стать национальной ареной, куда можно будет перенести из Антверпена футбольное дерби между Нидерландами и Бельгией. Однако строительство стадиона под первым названием "Юбилейный" в стиле ар-деко на 70 тыс. мест началось лишь в 1929 году. 23 августа 1930 года, в день празднования 100-летия независимости Бельгии, двери арены были открыты для посетителей в присутствии принца Леопольда — будущего короля. Первый футбольный матч на новом стадионе национальная сборная страны сыграла ровно через три недели. В товарищеской встрече, на которую была приглашена национальная команда Нидерландов, "красные дьяволы" обыграли своих заклятых соперников со счетом 4:1. В 1931 году арена приняла первый уже официальный матч, в котором бельгийцы обыграли поляков — 2:1.

Несмотря на то что стадион был построен для всех видов спорта, многие болельщики национальной сборной Бельгии по футболу были недовольны огибающей поле велосипедной дорожкой. Считалось, что данная конструкция наносит непоправимый ущерб духу футбола и мешает наслаждаться игрой, так как зрители сидели довольно далеко от игрового поля. Во время Второй мировой войны велодром разобрали на дрова для немецкой армии и так и не восстановили, что вызвало неприкрытую радость болельщиков бельгийской команды. В 1946 году стадион был переименован в "Эйзель" и сохранил статус национальной арены, на протяжении десятков лет принимавшей финалы Кубка европейских чемпионов (1958, 1966, 1974, 1985) и Кубка кубков (1964, 1976, 1980). С течением времени спорткомплекс постепенно ветшал и изнашивался и к 1985 году представлял собой довольно жалкое зрелище. Вместо некоторых участков стен стояли шлакоблоки, перешагнув через которые можно было сразу попасть на трибуну. Тем не менее комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не придала значения явной ветхости стадиона, который функционировал уже 55 лет без особых вложений, и разрешила проведение финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем". Трагедия "Эйзеля" 29 мая 1985 года стадион собрал рекордное количество зрителей — около 58 тыс. человек. За воротами находились стоячие трибуны, где могли поместиться по 25 тыс. болельщиков с каждой стороны. Фанатам "Ювентуса" были проданы билеты в сектора O, N и M, болельщикам "Ливерпуля" — в сектора Y и X, а в секторе Z должны были разместиться нейтральные бельгийские болельщики. Но в Брюсселе проживала довольно многочисленная итальянская диаспора, поэтому в секторе Z оказалось много итальянцев, которые пришли поддержать "Ювентус" целыми семьями.

Описание Мемориальная табличка с именами погибших во время матча "Ювентус" — "Ливерпуль" © Михаил Личков/ТАСС

Английских и итальянских фанатов разделяла шаткая стенка из временных металлических перегородок и десятка полицейских. Как только матч начался, с обеих сторон полетели камни, ракеты и пустые бутылки. Разозленные болельщики "Ливерпуля" ринулись к заграждениям, в секторе Z началась паника. Итальянцы бросились к трем выходам, которых было явно недостаточно, ведь трибуна была переполнена. Вместо 22 тыс. зрителей здесь находилось около 25 тыс. Часть зрителей попыталась перелезть через ветхую стену, она не выдержала напора и рухнула. Из-под обломков раздавались крики и стоны, десятки тел лежали неподвижно. В результате обрушения погибли 39 человек (32 итальянца, 4 бельгийца, 2 француза и 1 ирландец) и около 600 были ранены. С другой стороны стадиона фанаты "Ювентуса" рвались в сектор англичан, полиция еле сдерживала их напор. Матч был приостановлен до того момента, пока тела погибших не будут вынесены за пределы стадиона. Потом игру возобновили: "Ювентус" победил со счетом 1:0 благодаря голу Мишеля Платини с пенальти, но победа была навсегда омрачена кровавой трагедией. Всего за час некогда любимая болельщиками арена превратилась в проклятое место. Весь мир ошеломленно смотрел на фотографии жертв, которые пришли на стадион за смертью.

Описание Мемориальная табличка с датой трагедии © Михаил Личков/ТАСС

Английские клубы были сурово наказаны за поведение своих болельщиков: англичане были отстранены от турниров под эгидой УЕФА на пять лет, в то время как "Ливерпуль" получил шестилетнее отстранение. Также 14 задержанных фанатов были осуждены на три года лишения свободы по статье "непредумышленное убийство". Бельгии же запретили проводить финалы европейских турниров десять лет, а стадион закрыли на реконструкцию, после которой осталась мемориальная табличка, сохранившаяся по сей день. Все же менее чем через год на арене вновь сыграли в футбол. 23 апреля 1986 года "красные дьяволы" выиграли здесь товарищеский матч у болгар со счетом 2:0. Пути "Ювентуса" и "Ливерпуля" пересеклись лишь 5 апреля 2005 года в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2004/05. Матч проходил на стадионе "Энфилд", и англичане выложили на своей трибуне слово аmicizia — дружба. Дело о возобновлении функционирования стадиона было рассмотрено в 1993 году, стоимость проекта составила €37 млн. Кроме фронтона главной трибуны, весь стадион был снесен и перестроен. Старое название "Эйзель", связанное с печальным прошлым, решили сменить. По предложению бывшего президента Футбольной ассоциации Бельгии Мишеля Д'Хуга арена была переименована в стадион имени короля Альберта Бодуэна как дань уважения бельгийскому правителю, который умер в 1993 году. 23 августа 1995 года стадион был официально открыт товарищеским матчем Бельгия — Германия. Немцы не смогли выиграть у бельгийцев, уступив 1:2. Второй этап реконструкции начался 27 января 1997 года. Стадион в том виде, в каком мы его знаем сегодня, был официально открыт 28 августа 1998 года в память о мемориале Ван Дамма (легкоатлетические соревнования, которые проводятся в честь бельгийского бегуна Иво Ван Дамма — прим. ТАСС). Общая вместимость арены стала 50 122 места. Локаут международных матчей и наши дни 10 июня 2000 года стадион принял матч открытия чемпионата Европы, в котором сыграли национальные сборные Швеции и Бельгии. Всего здесь провели три матча турнира, включая четвертьфинал и полуфинал европейского первенства, однако шесть лет спустя арена вновь подверглась определенным санкциям.

В мае 2006 года Бельгийская футбольная ассоциация по соображениям безопасности приняла решение не использовать арену как место проведения международных матчей и перенесла базирование сборной в Антверпен. Решение было принято по соображениям безопасности, однако многотысячная армия поклонников национальной команды организовала сбор подписей в защиту прописки национальной сборной в Брюсселе, и благодаря усилиям столичного парламента статус домашней арены команды был восстановлен. В беседе с корреспондентом ТАСС работник арены Ян Больюез отметил, что помнит все реконструкции стадиона. "Я начал работать здесь в день товарищеского матча между Россией и Бельгией (24 апреля 1996 года, — прим. ТАСС). Тогда сыграли 0:0, а потом была масса реконструкций, которые я помню как сейчас. Когда стадион лишили статуса международного, около него разбивали палатки, чтобы доказать право на то, что центр футбола Бельгии должен быть в Брюсселе", — сказал Больюез.

Сейчас стадион представляет собой модернизированное строение, покрытое снаружи красным кирпичом, однако внутри арена соответствует уровню 2000-х годов. Зрители сидят на ветхих гипсово-пластиковых креслах серого цвета, которые намекают, что их пора бы помыть. Когда болельщики из других стран попадают сюда, им не верится, что это домашний стадион команды, занимающей первое место в мировом рейтинге. На первом этаже арены, в коридоре для журналистов и сборных команд увековечена память о знаменитых спортсменах, которые хоть раз побывали в стенах бывшего "Эйзеля". Внутри можно наблюдать и бронзовый слепок ладоней двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, а также экс-тренера сборной Бельгии и самарских "Крыльев Советов" Франка Веркаутерена.

Описание Отпечатки ладоней Елены Исинбаевой © Михаил Личков/ТАСС