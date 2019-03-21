Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 марта. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги..

Василевский совершил 54 сейва в матче против "Вашингтона" (5:4 ОТ). В текущем сезоне 24-летний вратарь оформил шесть шатаутов и отразил 93% бросков.

Первой звездой дня назван голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, отыгравший "на ноль" в матче против "Анахайма" (3:0). 25-летний американец отразил 29 бросков.

Третьей звездой дня стал американец Остон Мэттьюс. 21-летний нападающий "Торонто" набрал два очка (1 гол + 1 результативная передача) в игре с "Баффало" (4:2).