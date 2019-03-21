Красноярск примет чемпионат мира по керлингу среди юниоров в 2020 году

ТАСС, 21 марта. Чемпионат мира по керлингу среди юниоров пройдет в 2020 году в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

Соревнования состоятся в ледовом дворце "Кристалл", вмещающем 3500 человек. Во время XXIX зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске 2-12 марта, на этой арене проводились соревнования по хоккею.

"Не сомневаюсь, что турнир пройдет с таким же успехом, как и Универсиада, - сказал президент WCF Кейт Кейтнесс. - Мы с нетерпением ждем возможности еще раз поработать с Федерацией керлинга России (ФКР) и красноярским оргкомитетом".

Президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что рад решению международной федерации провести турнир в России. На прошедшем в канадском городе Ливерпуль чемпионате мира среди юниоров - 2019 россиянки завоевали золото.

"Предстоящие соревнования будут для нас особенными, учитывая тот факт, что в этом году наша женская сборная завоевала золотые медали. Это означает, что они будут иметь статус чемпионов, представляющих Россию на домашней арене. Уверен, что чемпионат продемонстрирует высокий уровень организации, что также стало отличительной чертой зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске в марте", - отметил Свищев.

Чемпионат мира по керлингу среди юниоров пройдет в России во второй раз, в 2013 году турнир принимал Сочи. Мировое первенство 2020 года пройдет с 15 по 22 февраля.