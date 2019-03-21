Врио главы Калмыкии Хасиков намерен развивать массовый спорт в регионе

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков планирует развивать массовый спорт в республике и изучить возможность возрождения профессионального футбольного клуба "Уралан", сообщил он в четверг в беседе с ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова по собственному желанию и назначил врио главы обладателя многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, общественного деятеля Хасикова.

"Что касается развития спорта в нашей Калмыкии, то я вижу это таким образом: в первую очередь, акцент будет делаться на развитии массового спорта. Напомню вам об указе президента о том, что к 2024 году 55% населения должны систематически заниматься спортом, и Калмыкия не останется в стороне", - сказал Хасиков.

Кроме того, он не исключил возрождения профессионального футбольного клуба "Уралан" в Калмыкии. "История, связанная с "Ураланом", - животрепещущая тема. Сам являлся фанатом, болельщиком этой команды, знаю, как у нас народ любит этот вид спорта и болеет за своих игроков. Хотелось бы, чтобы в Калмыкии был свой клуб, пусть это будет не высшая лига, а какой-то из промежуточных дивизионов, но это будет мощным драйвером для популяризации и развития спорта, - сказал врио главы республики, отметив при этом, что в вопросе возрождения профессионального клуба все упирается в финансирование. - Мне нужно сейчас разобраться, оценить возможности, и чуть позже мы сможем к этой теме вернуться".

"Уралан" был основан в 1958 году, название в переводе с калмыцкого означает "вперед". С 1966 года клуб начал выступать в первенстве СССР во второй лиге. В 1997 году, став победителем первого дивизиона, "Уралан" завоевал право участвовать в высшем дивизионе чемпионата России. Лучший результат, которого добивался клуб в высшем дивизионе, - седьмое место в 1998 году. В 2004 году в результате банкротства клуб прекратил свое существование, спустя 10 лет был воссоздан, но в 2015 году вновь расформирован.