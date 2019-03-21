Американский фигурист Чен лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

ЧМ-2019 по фигурному катанию

Эксперт: российским фигуристам важно верить в себя перед произвольной программой на ЧМ

Сергей Воронов подчеркнул, что основная борьба в мужском одиночном катании развернется в субботу во время исполнения произвольной программы

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