Американский фигурист Чен лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Американец Натан Чен лидирует после короткой программы в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. За короткую программу спортсмен получил 107,40 балла.
Второе место занимает американец Джейсон Браун (96,81 балла), третьим идет японец Юдзуру Ханю (94,87).
Россиянин Михаил Коляда занял десятое место (84,23), Андрей Лазукин - 11-е (84,05), Александр Самарин - 20-е (78,38).
Произвольную программу мужчины покажут в субботу.