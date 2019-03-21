Серебряный призер ОИ-2016 Денисенко вошел в состав сборной России по тхэквондо на ЧМ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Алексей Денисенко вошел в состав сборной России по тхэквондо на предстоящий чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной сборной Вадим Иванов.

"В состав команды вошли Галина Медведева, которая выступает в весовой категории до 46 кг, Наталья Антипенко (до 49 кг), Татьяна Кудашова (до 53 кг), Елена Евлампьева (до 57 кг), Юлия Зайцева (до 62 кг), Полина Хан (до 67 кг), Карина Жданова (до 73 кг) и Ольга Музычка (свыше 73 кг)", - рассказал Иванов.

"В состав мужской сборной вошли Георгий Попов (до 54 кг), Михаил Артамонов (до 58 кг), Давид Назарян (до 63 кг), Алексей Денисенко (до 68 кг), Дмитрий Артюхов (до 74 кг), Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (до 87 кг). Последний участник чемпионата мира, спортсмен в весе свыше 87 кг, определится 30 марта на турнире в Германии. За место поборются Роман Кузнецов и Рафаиль Аюкаев", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 19 мая в Манчестере.