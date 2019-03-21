Семь россиян вошли в комиссии Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил членов комиссий, которые были выдвинуты национальными федерациями и предложены к одобрению президентом AIBA Гафуром Рахимовым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В состав молодежной комиссии вошел Саид Тулаков, комиссии тренеров - Зубер Джафаров, медицинской комиссии - Владислав Куршев, судейской комиссии - Валерий Рачков, технической комиссии - Сумайд Халидов, женской комиссии - Ольга Домуладжанова, комиссии Всемирной серии бокса - Кирилл Щекутьев.

Отмечается, что решение по финансовой комиссии и ее составу будет принято позднее.

В феврале главой комиссии по маркетингу был назначен генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.