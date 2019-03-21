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Футбол в Германии

СМИ: "Айнтрахт" намерен получить за футболиста Йовича не менее €60 млн

Права на 21-летнего сербского игрока принадлежат португальской "Бенфике"

ТАСС, 21 марта. Футбольный клуб "Айнтрахт" не планирует продавать нападающего Луку Йовича менее чем за €60 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

Отмечается, что права на 21-летнего сербского футболиста принадлежат португальской "Бенфике", однако летом Йович подпишет контракт с "Айнтрахтом", так как немецкий клуб ранее достиг соглашения о выкупе игрока по окончании сезона.

Йович выступает за немецкий клуб с 2017 года. В 63 матчах за команду он забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач. В составе национальной команды Сербии он провел четыре игры и забил один гол.

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