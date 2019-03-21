Эксперт: российским фигуристам важно верить в себя перед произвольной программой на ЧМ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российским фигуристам важно не опускать руки и верить в себя перед исполнением произвольной программы в одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Сергей Воронов.

"Что случилось с Самариным - знает только сам спортсмен и его тренер. У него был запланирован первым каскад, но четвертной лутц вообще не вышел, после этого морально ему было сложновато как минимум. Но человек пошел дальше и не отдал программу, это показывает его характер", - сказал Воронов.

"Что касается Лазукина, то он со своей задачей справился абсолютно, все сделал качественно и довольно уверенно. У Миши [Коляды] короткая программа просто не получилась, и сейчас он занимает не то место, на которое претендует. Хочется пожелать нашим ребятам веры в себя и удачи в произвольной программе, чтобы все эти ситуации в дальнейшем не возникали", - отметил Воронов.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что основная борьба в мужском одиночном катании развернется в субботу во время исполнения произвольной программы.

"В турнирной таблице все очень близко, большинство будет зависеть от самих фигуристов. Если они будут катать чисто, то шансы исправить ситуацию будут очень велики, - добавил Воронов. - Больше чем уверен, что произвольная программа получится очень нервной - все близко, ну за исключением лидера. Отставания в балл, два, три, до семи баллов - это не такая большая разница, она отыгрывается, в целом вся борьба будет в произвольной программе, главное ребятам не опускать руки и верить в самих себя".