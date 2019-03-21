{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью из Того за организацию договорных матчей

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы о договорных матчах

ТАСС, 21 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала судью из Того Коку Фагла за содействие в организации международных товарищеских матчей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Фагла отстранен от любой футбольной деятельности как на национальном, так и международном уровне. Также арбитр наказан штрафом в размере 3 тысячи швейцарских франков.

После проведенного расследования было установлено, что Фагла принимал участие в обеспечении необходимых результатов в ряде матчей с участием африканских и азиатских национальных сборных.

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы, в которой он рассказал о договорных матчах и причастным к ним людям.

ЧМ-2019 по фигурному катанию
Тарасова считает, что в мужском одиночном катании в России пора ждать следующего поколения
Михаил Коляда после исполнения короткой программы идет 10-м на чемпионате мира, Андрей Лазукин занимает 11-е место, Александр Самарин - 12-е
Читать полностью