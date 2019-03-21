ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью из Того за организацию договорных матчей

ТАСС, 21 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала судью из Того Коку Фагла за содействие в организации международных товарищеских матчей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Фагла отстранен от любой футбольной деятельности как на национальном, так и международном уровне. Также арбитр наказан штрафом в размере 3 тысячи швейцарских франков.

После проведенного расследования было установлено, что Фагла принимал участие в обеспечении необходимых результатов в ряде матчей с участием африканских и азиатских национальных сборных.

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы, в которой он рассказал о договорных матчах и причастным к ним людям.