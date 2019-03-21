Хавьер Гонсалес покинул пост исполнительного директора МПК

ТАСС, 21 марта. Исполнительный директор Международного паралимпийского комитета испанец Хавьер Гонсалес покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Гонсалес начал работать в МПК с 2002 года, тогда он занимал должность директора по связям. Исполнительным директором организации он стал в 2004 году, именно с ним связывают преобразование МПК в одну из самых уважаемых организаций в спорте.

"Было абсолютной привилегией и честью служить МПК, паралимпийскому движению и паралимпийцам в течение последних 17 лет. Это было не просто работой, а моей страстью и жизнью, от которой у меня много приятных, незабываемых впечатлений. Я очень горжусь тем, что помог сделать для паралимпийского спорта", - сказал Гонсалес.

59-летнего функционера на посту исполнительного директора МПК на временной основе заменит операционный директор организации Майк Питерс, пока не будет найден подходящий человек на эту должность.