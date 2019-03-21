Хоккеист ЦСКА Капризов вернулся в состав в пятом матче серии плей-офф с "Динамо"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов вошел в состав команды на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Во втором периоде третьей встречи серии, которая состоялась 17 марта и завершилась победой ЦСКА со счетом 4:0, нападающий бело-голубых Игорь Макаров получил малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы за удар в голову Капризова, который в итоге пропустил третий период. 21-летний форвард не принял участия в четвертой встрече (2:1).

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА, отсутствие Капризова не было связано с травмой, нападающему дали возможность отдохнуть.

Пятый матч серии пройдет в четверг на "ЦСКА-Арене" и начнется в 19:30 мск. Капризов сыграет в первом звене с Линденом Веем и Михаилом Григоренко.

На счету Капризова в семи играх плей-офф две шайбы и пять передач. Форвард стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 30 шайб в 57 матчах. ЦСКА ведет в серии до четырех побед с "Динамо" со счетом 3-1.