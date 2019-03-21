Бывший хоккеист "Спартака" Радивоевич завершил карьеру

ТАСС, 21 марта. Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" словак Бранко Радивоевич завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу словацкой "Дуклы", последнего клуба игрока.

Последним матчем для 38-летнего хоккеиста стала шестая игра четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Словакии против "Нитры", в котором "Дукла" уступила со счетом 0:2, а счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Нитры".

"Сегодняшний матч был для меня последним, - сказал Радивоевич. - Конечно, я хотел бы закончить карьеру, подняв кубок над головой, но таков хоккей. Я очень рад, что смог закончить карьеру там, где и начинал".

Радивоевич с 2001 по 2008 год выступал в Национальной хоккейной лиге в составе "Финикса" (в настоящее время - "Аризона"), "Филадельфии" и "Миннесоты". За "Спартак" он играл в 2008-2011, 2012-2013 годах, словацкий хоккеист занимает второе место в списке лучших бомбардиров красно-белых в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), набрав 162 очка (50 голов + 112 передач), первое место у его соотечественника Штефана Ружички - 177 очков (90+87). Радивоевичу принадлежит рекорд "Спартака" по количеству очков в одном регулярном чемпионате КХЛ, в 56 матчах регулярного сезона-2009/10 словак набрал 55 очков (18+37). Также в КХЛ Радивоевич выступал за подмосковный "Атлант", нижнекамский "Нефтехимик" и братиславский "Слован".

В составе национальной сборной Словакии Радивоевич дебютировал в 2003 году, всего проведя на высшем уровне 61 матч, в которых набрал 22 очка (11+11). На чемпионатах мира он завоевывал бронзовые (2003) и серебряные медали (2012). На Олимпийских играх 2010 года Радивоевич в составе сборной Словакии занял четвертое место, уступив в матче за бронзу финнам (3:5).