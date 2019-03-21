Эксперт: фигуристы Бойкова и Козловский отличались на ЧМ живым катанием

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата мира российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выгодно отличались на фоне соперников живым катанием и незаученными эмоциями. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер, олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев.

Бойкова и Козловский заняли в соревнованиях спортивных пар шестое место. Воспитанники Артура Минчука и Тамары Москвиной в короткой программе выступили под "Очи черные", а в произвольной после "Щелкунчика" многотысячная публика "Супер арены" аплодировала спортсменам стоя. Победителями чемпионата мира стали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, серебряными призерами - россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовыми - их соотечественники Наталья Забияко и Александр Энберт.

"Бойкова и Козловский живые, их эмоции не механические, не заученные - они катаются так же, как и живут. Я вижу их каждый день, и это постоянные эмоции: взлеты и падения, вечный поиск, ругань, слезы, смех, - рассказал Васильев. - Все это выражается в их катании, такое дорогого стоит. Этим же всех взяли за живое и победители чемпионата китайцы".

Васильев отметил, что многие спортсмены старшего поколения годами учились кататься, отбрасывая эмоции: "Это делалось, чтобы сохранить качество. Но приходят вот такие спортсмены, и ты понимаешь - не надо было прятать свои эмоции".

Чемпионат мира завершится 24 марта.