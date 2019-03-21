Казахстанские футболисты разгромили команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 21 марта. Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забитыми мячами отметились Юрий Перцух (6-я минута), Ян Вороговский (10) и Бактиёр Зайнутдинов (51). Этот матч стал первым в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020.

Сборные Казахстана и Шотландии выступают в группе I вместе с командами России, Бельгии, Кипра и Сан-Марино. Позднее в четверг в этой группе пройдут матчи Бельгия - Россия (22:45 мск) и Кипр - Сан-Марино (20:00 мск).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.