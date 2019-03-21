Биатлонистка Кузьмина может продолжить участвовать в эстафетах в следующем сезоне

ТАСС, 21 марта. Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина заявила, что рассматривает возможность участия в эстафетах после завершения карьеры в личных гонках. Слова спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.cz.

Ранее сообщалось, что 34-летняя Кузьмина завершит карьеру после текущего сезона.

"Я закончу свою карьеру в личных гонках, но сейчас решается вопрос, целесообразно будет ли помогать эстафетной команде в течение еще одного года. Или до тех пор, пока четвертый участник эстафеты не сможет меня заменить", - сказала Кузьмина.

На завершившемся в Эстерсунде чемпионате мира женская словацкая эстафетная команда была представлена Ивоной и Паулиной Фиалковыми, Терезой Поляковой и Кузьминой. Команда заняла шестое место.

Кузьмина (в девичестве - Шипулина) - уроженка Тюмени, сменившая спортивное гражданство в 2008 году. Она трижды выигрывала Олимпийские игры и стала первой биатлонисткой, сумевшей завоевать золотые медали на трех Олимпиадах подряд (2010, 2014, 2018), также в ее активе три серебряные медали Игр. На чемпионатах мира Кузьмина завоевывала золото (2019), серебро (2009) и бронзу (2011), на этапах Кубка мира спортсменка одержала 12 побед. Дважды Кузьмина признавалась лучшей спортсменкой Словакии (2010, 2014).

Кузьмина является сестрой олимпийского чемпиона Игр 2014 года в Сочи в эстафете российского биатлониста Антона Шипулина. В общем зачете Кубка мира сезона-2018/19 спортсменка занимает четвертое место.