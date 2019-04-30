СМИ: немецкая "Фортуна" намерена взять в аренду футболиста "Локомотива" Смолова

ТАСС, 30 апреля. Немецкий клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа планирует арендовать нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщила во вторник немецкая газета Express .

По информации источника, "Фортуна" не может оплатить трансфер россиянина, поэтому интересуется арендой. 29-летний Смолов может использовать немецкий клуб как возможность перейти в команду более высокого уровня.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив", занимающий второе место в чемпионате России с 49 очками в 26 встречах, 23 матча в различных турнирах и забил пять голов. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром российского национального первенства (2015/16, 2016/17).

"Фортуна" в настоящее время располагается на 10-й строчке, имея в активе 40 баллов после 31 матча.