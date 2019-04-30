СМИ: немецкая "Фортуна" намерена взять в аренду футболиста "Локомотива" Смолова

ТАСС, 30 апреля. Немецкий клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа планирует арендовать нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщила во вторник немецкая газета Express.
По информации источника, "Фортуна" не может оплатить трансфер россиянина, поэтому интересуется арендой. 29-летний Смолов может использовать немецкий клуб как возможность перейти в команду более высокого уровня.
В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив", занимающий второе место в чемпионате России с 49 очками в 26 встречах, 23 матча в различных турнирах и забил пять голов. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром российского национального первенства (2015/16, 2016/17).
"Фортуна" в настоящее время располагается на 10-й строчке, имея в активе 40 баллов после 31 матча.