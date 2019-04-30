Чешские хоккейные игры стартуют матчем между сборными России и Швеции в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Вынесенным матчем между сборными России и Швеции в Стокгольме стартует заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры. Турнир является генеральной репетицией для ведущих национальных команд Европы перед чемпионатом мира.

Финальный этап Евротура стартует не в четверг, как обычно начинаются эти соревнования, а в среду. Это связано с тем, что в Швеции сейчас проходит финальная серия чемпионата страны между "Юргорденом" и "Фрёлундой". Шестой матч решающей стадии состоится в Стокгольме на "Глобен-Арене" 2 мая, поэтому Шведский хоккейный союз решил провести встречу сборной в том же дворце на день раньше.

Остальные игры турнира пройдут в чешском Брно - 2 мая там встретятся сборные Финляндии и Чехии. Российские хоккеисты после переезда 4 мая сыграют с финнами, а 5 мая - с хозяевами турнира.

В общем зачете Евротура сборная России лидирует с 19 очками, на три балла от нее отстают финские хоккеисты. Успех россиянам по итогам турнира принесет победа в основное время над шведами и поражение с любым исходом финнов в игре с чехами.

Овечкин может сыграть в Брно

Однако все понимают, что победа в Евротуре не так важна, как проверка сил перед чемпионатом мира. В Стокгольме и Брно команды сыграют составами, которые близки к оптимальным.

У сборной России в Новогорске в начале нынешней недели к тренировкам приступили лучший бомбардир регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, вернувшийся в НХЛ Илья Ковальчук, ставший, как заявила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), капитаном команды. Готовятся к чемпионату мира один из лучших вратарей заокеанской лиги Андрей Василевский и потенциально ведущий российский защитник Михаил Сергачев.

На первых тренировках Малкин действовал в звене с Кучеровым и Никитой Гусевым, который перешел в "Вегас" из петербургского СКА в апреле, но за новый клуб так и не успел сыграть по причине вылета его из плей-офф НХЛ.

Еще одним мощным усилением для сборной должен стать прилет форвардов "Вашингтона" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а также их одноклубника Дмитрия Орлова. Все они, как и защитник "Торонто" Никита Зайцев, должны присоединиться к сборной уже в Чехии.

Подопечные Ильи Воробьева за день до игры провели только раскатку утром в Новогорске, а затем сразу отправились в Стокгольм.

Финны держатся в тени

Сборная Швеции, являющаяся победителем двух последних чемпионатов мира, включила в состав команды на этап Евротура 16 игроков НХЛ. Звездами в команде можно назвать вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрика Лундквиста и защитника Оливера Экмана-Ларссона из "Аризоны", который стал капитаном. Должен сыграть на чемпионате мира одноклубник Малкина по "Питтсбургу" Патрик Хёрнквист, вошедший в состав на Чешские игры, но в первом матче этапа он участие не примет.

Также к мировому первенству готовы прибыть защитник "Нэшвилла" Матиас Экхольм и форвард "Торонто" Вильям Нюландер. По словам главного тренера шведов Рикарда Грёнборга, состав команды на 90% уже сформирован.

У сборной Чехии обращает на себя внимание наличие в атаке Ондржея Палата из "Тампа-Бэй" и Доминика Симона из "Питтсбурга". К Чешским играм к команде присоединились одноклубники Овечкина, Кузнецова и Орлова - Дмитрий Яшкин и Якуб Врана. Нельзя не отметить работу генерального менеджера сборной Петра Недведа, сумевшего уговорить чешских звезд НХЛ приехать на турнир.

На фоне россиян, шведов и чехов совсем бедным на имена выглядит состав сборной Финляндии. Всего два игрока из НХЛ числятся пока в составе команды: защитник Хенри Йокихарью ("Чикаго") и форвард "Флориды" Юхо Ламмикко. При этом уже отказались выступить на чемпионате мира нападающие Александр Барков ("Флорида") и Патрик Лайне ("Виннипега").