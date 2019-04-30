СМИ: обследование не выявило сотрясения мозга у футболиста "Тоттенхэма" Вертонгена

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Ян Вертонген, столкнувшийся головами с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом во время матча Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1), прошел необходимое медицинское обследование, которое не выявило у игрока сотрясения мозга. Об этом сообщает корреспондент телеканала VTM Кристоф Террёр.

В конце первого тайма защитник получил травму, когда в верховой борьбе в штрафной площади соперника столкнулся головой с Алдервейрелдом. У Вертонгена пошла кровь из носа, которую долго не могли остановить врачи. Футболисту разрешили продолжить встречу, но через некоторое время ему стало плохо, после чего он попросил замену, покинув поле при помощи медицинского персонала.

По информации источника, врачи провели все необходимые тесты и отпустили Вертонгена домой. Завтра игрока будет ждать дополнительное обследование. "Я ничего не сломал, сотрясения нет. Все в порядке", - сказал футболист после матча.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино подтвердил слова защитника. "Врачи приняли решение дать ему продолжить игру, они действовали по правилам и протоколу. Он чувствовал себя не очень хорошо, но сейчас Вертонген в порядке, надеюсь, это не станет большой проблемой. Мы будем следить за ним", - подчеркнул специалист.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет 4 мая в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута". Ответная встреча Лиги чемпионов состоится 8 мая на поле "Аякса".