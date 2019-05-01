Тен Хаг: "Аякс" показал блестящий результат, победив "Тоттенхэм" в гостевом матче ЛЧ

ТАСС, 1 мая. Футболисты голландского "Аякса" добились блестящего результата, одержав победу над английским "Тоттенхэмом" на выезде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер команды гостей Эрик тен Хаг.

Во вторник "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил Донни ван де Бек.

"Блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой и смогли забить фантастический мяч. Меня порадовало, что ребята бились изо всех сил. Минимальную победу над "Тоттенхэмом" на его поле можно назвать выдающимся результатом, попробуем развить этот успех в ответном матче", - сказал наставник "Аякса".

"Мы всегда играем в свой футбол, нужно использовать собственные сильные стороны, я полагаю, что сегодня нам это удалось. У нас получается доставлять проблемы нашим оппонентам. Мы имеем сплоченный коллектив, каждый в команде бьется за остальных. Однако на данный момент сделана только половина работы", - добавил тен Хаг.

Ответная встреча состоится 8 мая в Амстердаме.