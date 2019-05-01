"Коламбус" вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли против "Бостона"

ТАСС, 1 мая. "Коламбус" дома обыграл "Бостон" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Бун Дженнер (19-я минута) и Мэтт Дюшен (33). У "Бостона" отличился Джейк Дебраск (40).

Нападающий хозяев Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Он забросил четыре шайбы в семи матчах текущего плей-офф и набрал 9 (4 шайбы + 5 голевых передач) очков, всего на его счету 24 (8+16) балла в 24 играх Кубка Стэнли за четыре сезона. Хоккеист прервал свою шестиматчевую результативную серию, которая стала самой продолжительной в плей-офф в истории клуба.

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 34 броска по воротам, став лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Дженнер (1+0), третьей - Дюшен (1+0).

"Коламбус" вышел вперед в серии - 2-1. В первых двух играх противостояния, проходивших в Бостоне, команды одержали по одной победе с одинаковым счетом 3:2, оба матча завершились в овертайме. Следующая встреча состоится в ночь на 3 мая в Коламбусе.