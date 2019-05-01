Федерация велосипедного спорта России намерена развивать гонку "Пять колец Москвы"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Международная многодневная велогонка на шоссе "Пять колец Москвы", стартовавшая 1 мая в районе столичного гребного канала "Крылатское", является тем спортивным соревнованием, которое Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) намерена развивать в будущем. Об этом сообщил журналистам президент ФВСР Вячеслав Екимов.

Велогонка "Пять колец Москвы" состоит из пролога и четырех этапов. В прологе выступит 115 гонщиков из 23 команд из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования завершатся в воскресенье групповой гонкой на 149,6 км, которая пройдет на олимпийской велотрассе в Крылатском.

"Эта гонка традиционная, она имеет долгую историю, - сказал Екимов. - Для нас "Пять колец Москвы" - это событие, которое мы хотели бы развивать и сделать гонку более значимой, первой категории. Но для этого нам нужно иметь гарантии финансирования, гарантии доступа на городские улицы. Я думаю, мы на следующий год поднимем категорию и пригласим национальные команды".

Один из этапов столичной веломногодневки в этом году спустя некоторое время вернется на Воробьевы горы. "Воробьевы горы - это центр города, мы всегда там организовывали заезды для маленьких детей. Очень хотелось бы провести гонку на Садовом кольце, но пока понимаем, что при 120 гонщиках это не событие, ради которого стоит перекрывать дороги. Но мы бьемся, хотя понимаем, как это сложно", - сказал Екимов.

"Если говорить про российское представительство, то здесь выступают все сильнейшие гонщики за исключением тех, кто гоняется за "Катюшу" и "Газпром-Русвело". В этом году эта гонка будет не такая простая для россиян, которые привыкли уже здесь побеждать. Им придется здесь конкурировать с серьезными соперниками из-за рубежа", - заключил глава ФВСР.

Общий призовой фонд гонки составляет €20,2 тыс. Она проходит под эгидой Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы и ФВСР. В 2018 году победителем "Пяти колец Москвы" стал россиянин Андрей Простокишин.