Клуб КХЛ СКА подписал контракт с нападающим Кемппайненом

ТАСС, 1 мая. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с бывшим нападающим уфимского "Салавата Юлаева" Йоонасом Кемппайненом. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Срок контракта с 31-летним финским хоккеистом не уточняется.

Кемппайнен в прошедшем сезоне КХЛ в составе "Салавата Юлаева" провел 76 игр (17 из них в плей-офф), в которых забросил 27 шайб и отдал 20 результативных передач.

СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне. В плей-офф санкт-петербургский клуб обыграл московский "Спартак" (4-2) и ярославский "Локомотив" (4-1), а в полуфинале уступил московскому ЦСКА (3-4).

Клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России сезона-2018/19.