СМИ: "Валенсия" планирует выкупить футболиста Черышева у "Вильярреала"

ТАСС, 1 мая. Руководство испанского футбольного клуба "Валенсия" намерено выкупить 28-летнего российского полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Super Deporte.

По информации газеты, руководители "Валенсии" уже провели переговоры с агентом россиянина Хинесом Карвахалем. Также в рамках встречи обсуждался вопрос перехода в состав "Валенсии" полузащитника "Севильи" Пабло Сарабии.

Черышев перешел в "Вильярреал" из мадридского "Реала" в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист выступает за "Валенсию" на правах аренды. За "Валенсию" россиянин провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.