Зацепин выиграл пролог велогонки "Пять колец Москвы"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиян Сергей Зацепин стал победителем пролога международной многодневной велогонки на шоссе "Пять колец Москвы".

Спортсмен преодолел дистанцию в 3,8 км за 4 минуты 46,311 секунды. Второе место занял Владислав Дуюнов (отставание - 2,985 секунды), третьим стал Семен Астафьев (+3,570).

Велогонка "Пять колец Москвы" состоит из пролога и четырех этапов. Соревнования, в которых принимают участие более 100 спортсменов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, завершатся в воскресенье групповой гонкой на 149,6 км на олимпийской велотрассе в Крылатском.

Общий призовой фонд гонки составляет €20 210. Она проходит под эгидой Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма Москвы и ФВСР. В 2018 году победителем "Пяти колец Москвы" стал россиянин Андрей Простокишин.