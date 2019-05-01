Зацепин назвал победу в прологе "Пяти колец Москвы" самым большим успехом в карьере

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Велогонщик Сергей Зацепин, выступающий за московскую команду УОР №2, считает свою победу в прологе многодневной гонки "Пять колец Москвы" самым большим достижением в карьере. Об этом Зацепин сообщил ТАСС в среду.

18-летний Зацепин преодолел дистанцию в 3,8 км за 4 минуты 46,311 секунды. Второе место занял Владислав Дуюнов (отставание - 2,985 секунды), третьим стал казахстанец Семен Астафьев (+3,570).

"Это пока самый большой успех в моей спортивной карьере, неимоверно рад своей победе. Хочу поблагодарить тренеров и, конечно же, родителей за этот успех. Сегодня настраивал себя попасть в первую десятку, но, как оказалось, все завершилось гораздо лучше", - заметил Зацепин.

"Теперь я ставлю перед собой задачу попасть в десятку по итогам всей многодневной гонки. Надеюсь, в скором будущем буду выступать на более серьезных стартах, у меня есть определенный план развития, которого придерживаюсь. О том, чтобы выступить на Олимпиаде, пока не загадываю. Главная моя мечта пока - выступить на чемпионате мира или Европы", - заключил собеседник ТАСС.

Участникам "Пяти колец Москвы" предстоит выступить еще на четырех этапах. Соревнования завершатся 5 мая на "Крылатском кольце" групповой гонкой на 149,6 км.