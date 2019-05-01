ЦСКА обменял права на Ожиганова в клуб КХЛ "Ак Барс" на форварда Секача

ТАСС, 1 мая. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" и ЦСКА произвели обмен, в результате которого игроком обладателя Кубка Гагарина прошедшего сезона стал нападающий Иржи Секач, а команда из Казани получила права на защитника "Торонто" Игоря Ожиганова. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

"Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в 2018 году. В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве, "Ак Барс" же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат в КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

По словам Якубова, "Ак Барс" получает права на защитника высокого уровня, у которого 30 июня заканчивается контракт с "Торонто".

В текущем сезоне Ожиганов провел за "Торонто" 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 7 очков (3 шайба + 4 результативные передачи). Секач провел в "Ак Барсе" три сезона и в 2018 году стал с командой обладателем Кубка Гагарина.

В завершившемся сезоне нападающий сыграл 64 матча (четыре из них в плей-офф), в которых набрал 48 (24+24) очков.