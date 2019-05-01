Эксперт: российских хоккеистов рано считать фаворитами ЧМ, несмотря на звездный состав

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную России по хоккею пока рано считать фаворитом предстоящего чемпионата мира, несмотря на звездный состав. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер сборной Швеции Пер Мортс.

Российскую команду пополнили, в частности, лучший бомбардир регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. В Чехии, где команда сыграет на заключительном этапе Евротура, к сборной России также присоединится обладатель Кубка Стэнли нападающий Александр Овечкин.

"Да, у вас много сильных игроков. Но большое количество известных хоккеистов еще не означает, что команда выиграет золотые медали. Но, конечно, с такими игроками русские являются одними из фаворитов", - сказал Мортс.

Под руководством Мортса шведы стали чемпионами мира в 2013 году. "Тогда мы нашли путь к победе, и не важно, кто играл, поскольку раз ты победил, значит находил правильные решения. Нынешняя команда талантливая, но у нас играли братья Седины, и этого было достаточно", - вспомнил Мортс.

По окончании сезона нынешнего главного тренера сборной Швеции Рикарда Грёнборга заменит его помощник Юхан Гарпенлов. "У вас может не быть такого громкого имени - главное, что вы делаете с игроками. Юхан в хоккее уже долгое время, и я надеюсь, что он проделает отличную работу", - подчеркнул Мортс.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная Швеции является соперником россиян на групповом этапе.