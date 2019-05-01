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Сборные по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею победила команду Литвы на ЧМ в первом дивизионе в группе А

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 1 мая. Сборная Казахстана со счетом 3:1 победила команду Литвы в матче второго тура чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в группе А. Турнир проходит в Нур-Султане.

В составе победителей шайбы забросили Дастин Бойд (11-я минута), Никита Клещенко (32) и Даррен Диц (60). У проигравших отличился Арвидас Домейка (42).

Сборные Южной Кореи, Белоруссии и Казахстана лидируют в турнирной таблице, имея в активе по шесть очков после двух матчей. Команды Литвы, Словении и Венгрии не набрали очков.

По итогам турнира сборные, занявшие первые два места в группе А, получат право выступать в высшем дивизионе на чемпионате мира 2020 года.

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