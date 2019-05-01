Широков покинул пост заместителя генерального директора ФК "Динамо" по спортивным вопросам

ТАСС, 1 мая. Заместитель генерального директора московского футбольного клуба "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Широков занимал эту должность с июня 2018 года. Клуб и 37-летний функционер расторгли контракт по соглашению сторон.

В качестве футболиста Широков стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В составе "Зенита" выиграл Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008), чемпионат России (2010, 2012) и Кубок России (2010). В составе ЦСКА стал чемпионом России (2016). Широков признавался лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол" (2012, 2013).

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место, набрав в 26 матах 29 очков.