Клуб НХЛ "Торонто" подписал контракт с российским форвардом Коршковым

ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" подписал двухлетний контракт новичка с 22-летним российским нападающим Егором Коршковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2016 году Коршков был выбран "Торонто" во втором раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.

В прошедшем сезоне Коршков провел в составе ярославского "Локомотива" 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив три шайбы и сделав две результативные передачи. В плей-офф он трижды ассистировал партнерам, сыграв девять матчей. В сезоне-2015/16 в составе ярославского "Локо" форвард стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ "Торонто" занял пятое место в таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф канадский клуб уступил "Бостону" в семи матчах со счетом 3-4. В канадском клубе в сезоне-2018/19 выступали россияне Никита Зайцев (контракт до 2024 года) и Игорь Ожиганов, чей контракт завершится 1 июля.