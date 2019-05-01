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Футбол в России

Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК "Динамо"

Также клуб покинула старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова

ТАСС, 1 мая. Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Вместе с главным тренером московскую команду покинул старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова.

Вместо них к ближайшим играм "Динамо" будет готовить Кирилл Новиков совместно с бывшим тренером академии Виталием Гришиным и тренером вратарей Романом Березовским.

"Динамо" после 26 туров занимает пятое место в молодежном первенстве, набрав 48 очков.

Всего "Динамо" трижды становилось победителем молодежного чемпионата России по футболу (2011/12, 2013/14, 2014/15).

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