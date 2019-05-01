Россиянка впервые назначена главным арбитром финала женской футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 1 мая. Бригада арбитров во главе с россиянкой Анастасией Пустовойтовой назначена на финал женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами 38-летней Пустовойтовой станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Каталин Кульчар из Венгрии будет четвертым арбитром. Запасным помощником рефери назначена Каталин Терек (Венгрия).

В финале женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют французский "Лион" и испанская "Барселона". Матч состоится в Будапеште 18 мая. В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов выступали два клуба из России - "Рязань-ВДВ" и пермская "Звезда-2005", обе команды выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала.

В этом сезоне Пустовойтова судила два матча женской Лиги чемпионов, включая ответную игру 1/8 финала между испанским "Атлетико" и немецким "Вольфсбургом" (0:6). Ранее она работала на матчах женского чемпионата Европы 2017 года, а также получила приглашение на чемпионат мира - 2019 во Франции от судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Россиянка является арбитром международной категории с 2009 года, на ее счету 59 матчей под эгидой УЕФА.

Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 2001 года. До сезона-2008/09 турнир назывался Кубок УЕФА среди женщин. Самым титулованным клубом является "Лион", на счету которого пять титулов, три из которых команда завоевала в последние три сезона.