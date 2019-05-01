Чемпион Европы по футболу немец Адлер завершит карьеру после окончания сезона

ТАСС, 1 мая. Вратарь немецкого футбольного клуба "Майнц" Рене Адлер завершит спортивную карьеру после окончания сезона-2018/19. Об этом в среду сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Майнца".

"Майнц" - хорошее место для завершения карьеры профессионального футболиста. После напряженного времени в "Гамбурге" мне было приятно работать в коллективе, где футбол - это главное. Я прекрасно провел время в "Майнце", несмотря на травмы. Меня здесь очень хорошо приняли", - сказал 34-летний Адлер.

Адлер на правах свободного агента перешел в "Майнц" из "Гамбурга" в 2017 году.

С 2002 по 2012 год Адлер выступал за "Байер". В 2008 году в составе сборной Германии он стал чемпионом Европы. Всего за национальную команду он сыграл 12 матчей, в которых пропустил шесть мячей.