Рекордсмен ХК "Спартак" Воронин попрощался с болельщиками после девяти сезонов в клубе

ТАСС, 1 мая. Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Артем Воронин, который является рекордсменом по количеству игр за команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), попрощался с болельщиками клуба, в составе которого провел девять сезонов. Слова хоккеиста в среду приводит пресс-служба клуба.

В среду 27-летний Воронин покинул московский "Спартак", его контракт с клубом завершился 30 апреля.

На счету Воронина 293 матча в КХЛ за "Спартак" с 2009 по 2019 год, в которых он набрал 48 очков за результативность (20 шайб + 28 передач). Сезон-2014/15 игрок провел в подмосковном "Атланте". Также хоккеист принял участие в 117 встречах за молодежную команду "Спартака", а в составе молодежной сборной России Воронин выиграл чемпионат мира 2011 года. Абсолютным рекордсменом ХК "Спартак" по количеству матчей в истории является защитник Владимир Тюриков, выступавший за команду с 1980 года, на его счету 702 матча за 19 сезонов в "Спартаке", он завершил карьеру в 2004 году в возрасте 40 лет.

"Я искренне рад, что провел девять сезонов в одном клубе, клубе с большими традициями и миллионами болельщиков по всей стране, - сказал Воронин. - Куда бы мы ни приезжали играть, везде на трибунах были люди в красно-белых цветах. Я всегда старался ценить такую поддержку, признателен всем, кто не жалел личных средств и времени для того, чтобы оказаться на выездном матче. Разумеется, годы, проведенные в "Спартаке", навсегда останутся в моей памяти".

Хоккеист также пожелал удачи столичному клубу. "Хочу пожелать всей спартаковской семье всего самого доброго, больших побед, ярких матчей, - добавил Воронин. - Огромное спасибо всем, руководителям, тренерам, моим многочисленным партнерам, врачам, массажистам, администраторам, водителям, всем сотрудникам клуба, каждый из которых вложил частичку своего труда в мое развитие как хоккеиста".

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила санкт-петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2-4.