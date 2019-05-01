"Уралочка" выиграла бронзовые медали чемпионата России по волейболу

ТАСС, 1 мая. Екатеринбургская "Уралочка" одержала победу над казанским "Динамо" со счетом 3-0 в четвертом матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд сезона-2018/19. Встреча проходила в Екатеринбурге.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Уралочки". Первый матч завершился победой екатеринбургской команды (3-0), во второй игре сильнее были волейболистки казанского клуба (3-1). Оставшиеся два матча "Уралочка" выиграла со счетом 3-0.

Во вторник чемпионом России в четвертый раз подряд стало московское "Динамо", обыгравшее калининградский "Локомотив" в серии до трех побед (3-0).

"Уралочка" является самым титулованным клубом в истории женских чемпионатов России, на счету клуба 14 побед, причем все были одержаны подряд с 1992 по 2005 год. С 1969 года главным тренером "Уралочки" является Николай Карполь, которому в среду исполнился 81 год.